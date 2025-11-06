В Одесі побили тримісячну дитину — дитина в лікарні

Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі до лікарні привезли тримісячне немовля зі страшними травмами. У дитини перелом ключиці, черепно-мозкова травма, численні крововиливи та опіки від недопалків. За попередніми даними, її побили матір або бабуся. Малечу вдалося врятувати лікарям.

Про це повідомив народний депутат Павло Сушко.

Побиття дитини

До медзакладу Одеси доставили тримісячну дитину з тяжкими тілесними ушкодженнями. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом ключиці та множинні синці й опіки від недопалків. Нейрохірурги провели термінову операцію та стабілізували стан малюка. За словами народного депутата Павла Сушка, дитину побила матір або бабуся. На момент, коли немовля вилучали, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

"Я не маю вже ні злості, ні сил. Тільки безмежний сором і біль. Тримісячна дитина. Побита й переламана. Зі слідами від недопалків на тілі — просто зараз в Одеській лікарні", — написав нардеп.

Депутат також наголосив, що родина не перебувала на обліку соціальних служб. Це, за його словами, свідчить про серйозні проблеми у системі захисту дітей.

"Система зламана. Не було сигналів, не було тривоги. А насправді — кров. Дитяча кров", — написав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з вікна шостого поверху випала дитина.