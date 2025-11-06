Відео
Україна
Головна Одеса Побите немовля — в Одесі дитина потрапила до лікарні

Побите немовля — в Одесі дитина потрапила до лікарні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:04
Оновлено: 12:02
В Одесі побили тримісячну дитину — дитина в лікарні
Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі до лікарні привезли тримісячне немовля зі страшними травмами. У дитини перелом ключиці, черепно-мозкова травма, численні крововиливи та опіки від недопалків. За попередніми даними, її побили матір або бабуся. Малечу вдалося врятувати лікарям.

Про це повідомив народний депутат Павло Сушко.

Читайте також:

Побиття дитини

До медзакладу Одеси доставили тримісячну дитину з тяжкими тілесними ушкодженнями. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом ключиці та множинні синці й опіки від недопалків. Нейрохірурги провели термінову операцію та стабілізували стан малюка. За словами народного депутата Павла Сушка, дитину побила матір або бабуся. На момент, коли немовля вилучали, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

"Я не маю вже ні злості, ні сил. Тільки безмежний сором і біль. Тримісячна дитина. Побита й переламана. Зі слідами від недопалків на тілі — просто зараз в Одеській лікарні", — написав нардеп.

Депутат також наголосив, що родина не перебувала на обліку соціальних служб. Це, за його словами, свідчить про серйозні проблеми у системі захисту дітей.

"Система зламана. Не було сигналів, не було тривоги. А насправді — кров. Дитяча кров", — написав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з вікна шостого поверху випала дитина. Також ми писали, що у Миколаєві двоє дітей загинули через п'яну матір.

Одеса побиття Одеська область лікарняні Новини Одеси дитина
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
