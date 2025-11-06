Бабуся побила немовля в Одесі — поліція оголосила підозру

Бабуся, яка побила малюка. Фото: Одеська обласна прокуратура.

В Одесі 50-річну жінку підозрюють у побитті тримісячного онука. Дитину з численними травмами госпіталізували. Правоохоронці вже повідомили жінці про підозру, а малюка відібрали від родини для безпеки.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі інциденту

Інцидент стався у квартирі в Пересипському районі Одеси. За словами матері хлопчика, вона ненадовго залишила дитину з бабусею, а коли повернулася, побачила на тілі немовляти синці й подряпини. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили побитого хлопчика, його матір і бабусю в стані алкогольного сп’яніння. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували дитину. У неї діагностували струс мозку, перелом ключиці, забої голови та кінцівок.

Через антисанітарію та небезпечні умови в помешканні служба у справах дітей ухвалила рішення тимчасово вилучити дитину та направити до лікарні. Правоохоронці з’ясували, що до побиття причетна саме 50-річна бабуся, яка не змогла пояснити свої дії через стан сп’яніння.

Як покарають

Жінці повідомили про підозру за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Також поліція склала протокол на 22-річну матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їй загрожує штраф до 1 700 гривень. Раніше родина не перебувала на обліку у соціальних службах.

Нагадаємо, народний депутат повідомив про те, що в Одесі немовля опинилося у лікарні через побиття одним із членів родини. Також ми писали, що в Одесі дитина випала з вікна багатоповерхівки.