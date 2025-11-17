Вирок за розбещення дитини: шість років ув’язнення

Поліцейська за комп'тером. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Ізмаїльському районі 35-річний чоловік розбещував 12-річну дівчинку. Злочин стався на подвір’ї кривдника в одному з сіл Саф’янівської громади наприкінці травня. Поліція зібрала достатньо доказів, щоб передати справу до суду. Засуджений отримав реальний термін і взятий під варту одразу в залі суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі злочину

Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запросив дівчинку до свого дому під приводом пригостити солодощами. Там він вчинив розпусні дії щодо малолітньої. Під час розслідування поліція зібрала достатню кількість доказів, долучила до матеріалів справи висновки судових експертиз та висунула обвинувачення за ч. 2 ст. 156 КК України.

Вирок суду

Суд визнав підсудного винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років без додаткового обмеження діяльності. Обвинувачений частково визнав провину. Крім того, інформацію про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх.

