Сколько детей в Одесской области отправится в первый класс

Первое сентября в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области в школу пойдут 21 тысяча первоклассников. Всего в регионе зарегистрировано более 270 тысяч учащихся, среди которых 6 800 — дети ВПЛ.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Для большинства школьников учебный год начнется в офлайн режиме, как того желали их родители. Спасибо профильному департаменту областной администрации, председателям районов, педагогам и соответствующим службам за немалые усилия, чтобы завтра 607 школ области могли начать образовательный процесс в очном режиме всех требований ГСЧС по безопасности детей в укрытиях", — говорится в сообщении главы ОВА.

Подготовка к учебному году

Сейчас в школах области увеличили количество укрытий до 1267. Они должны работать круглосуточно: днем защищать детей, а ночью быть открытыми во время тревог для всех. Также в очном формате будут работать и 475 садиков.

"Призываю педагогов убедиться в мерах безопасности во время торжественных событий, если таковые планируются. Кроме того, в первые дни учебного года провести обучение по эвакуации детей в случае опасности", — добавил Олег Кипер.

Напомним, в Одессе в этом году учебный процесс начнется для 60 тысяч одесских школьников. Все остальные — будут посещать уроки дистанционно.