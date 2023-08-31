Скільки дітей на Одещині вирушить у перший клас

Перше вересня у школі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області до школи підуть 21 тисяча першокласників. Всього у регіоні зареєстровано понад 270 тисяч учнів, серед яких 6 800 — діти ВПО.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

"Для більшості школярів навчальний рік розпочнеться в офлайн режимі, як того бажали їхні батьки. Дякую профільному департаменту обласної адміністрації, головам районів, освітянам та відповідним службам за чималі зусилля, аби завтра 607 шкіл області мали змогу розпочати освітній процес в очному режимі, з дотриманням усіх вимог ДСНС щодо безпеки дітей в укриттях", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Підготовка до навчального року

Наразі у школах області збільшили кількість укриттів до 1 267. Вони мають працювати цілодобово: вдень захищати дітей, а вночі бути відкритими під час тривог для всіх. Також в очному форматі будуть працювати і 475 садочків.

"Закликаю освітян переконатися у заходах безпеки під час урочистих подій, якщо такі плануються. Крім того, у перші дні навчального року провести навчання по евакуації дітей в разі небезпеки", — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі цього року навчальний процес очно розпочнеться для 60 тисяч одеських школярів. Всі інші — будуть відвідувати уроки дистанційно.