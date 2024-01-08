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Школьники Одесчины переходят на дистанционное обучение — причины

8 января 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Школьники Одесчины переходят на дистанционное обучение — причины
Ребенок на дистанционном обучении. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Синоптики в ближайшие два дня прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, поэтому все школьники Одесской области временно перейдут на дистанционное обучение. В случае отсутствия света, каждому ребенку должны предоставить место для обучения в Пунктах несокрушимости.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, все учебные заведения Одесчины 9 и 10 января переходят на онлайн-обучение.

"Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность — оставьте детей дома. Все эти рекомендации на период непогоды. О возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно", — написал Кипер.

Отметим, что в Одессе на Куликовом поле уже развернут мобильный пункт обогрева. Также будут работать муниципальные Пункты несокрушимости.

Городские службы работают в усиленном режиме. Все котельные предоставляют услуги в штатном порядке, повышена температура подачи теплоносителя.

Экстренные линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
  • Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, у одесситов появилась возможность найти ближайший пункт несокрушимости в смартфоне. Соответствующая функция появилась в приложении "Действие", которое будет работать в автономном режиме. Как его найти — читайте в материале.

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