Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина електротранспорту в Одесі прямує до депо arrow

Частина електротранспорту в Одесі прямує до депо

8 січня 2024 13:38
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина електротранспорту в Одесі прямує до депо
Люди виходять з тролейбуса. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У звʼязку з погіршенням погодних умов в Одесі, половина громадського електротранспорту прямує до депо. Маршрути будуть забезпечені додатковими автобусами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

"Через  погіршення погодних умов 50% рухомого складу міського електротранспорту прямує в депо", — йдеться у повідомленні.

Крім того, інтервал руху трамваїв та тролейбусів, що залишились працювати на маршрутах, збільшиться вдвічі.

Зазначимо, що раніше через негоду трамвай №20, який курсував від Пересипського мосту до Хаджибейського лиману, тимчасово припинив рух. Замість нього на маршрут вийшов автобус.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.

Додамо, у мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі