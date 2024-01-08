Частина електротранспорту в Одесі прямує до депо

Люди виходять з тролейбуса. Фото: Новини.LIVE

У звʼязку з погіршенням погодних умов в Одесі, половина громадського електротранспорту прямує до депо. Маршрути будуть забезпечені додатковими автобусами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Через погіршення погодних умов 50% рухомого складу міського електротранспорту прямує в депо", — йдеться у повідомленні.

Крім того, інтервал руху трамваїв та тролейбусів, що залишились працювати на маршрутах, збільшиться вдвічі.

Зазначимо, що раніше через негоду трамвай №20, який курсував від Пересипського мосту до Хаджибейського лиману, тимчасово припинив рух. Замість нього на маршрут вийшов автобус.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.

Додамо, у мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток.