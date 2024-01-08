Часть электротранспорта в Одессе направляется в депо

Люди выходят из троллейбуса. Фото: Новини.LIVE

В связи с ухудшением погодных условий в Одессе половина общественного электротранспорта направляется в депо. Маршруты будут снабжены дополнительными автобусами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Из-за ухудшения погодных условий 50% подвижного состава городского электротранспорта следует в депо", — говорится в сообщении.

Кроме того, интервал движения трамваев и троллейбусов, оставшихся работать на маршрутах, увеличится вдвое.

Отметим, что ранее из-за непогоды трамвай №20, курсировавший от Пересыпского моста до Хаджибейского лимана, временно прекратил движение. Вместо него на маршрут вышел автобус.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе была объявлена акция для пассажиров общественного электротранспорта. Горожане смогут получить кешбек за проезд, оплаченный картой.

Добавим, в сети распространяется новое видео с задержанием мужчин. Сотрудники ТЦК в одном из районов Одессы остановили троллейбус для проверки документов и выписки повесток.