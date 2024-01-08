Школярі Одещини переходять на дистанційне навчання — причини

Дитина на дистанційному навчанні. Фото: УНІАН

Синоптики у найближчі два дні прогнозують значне погіршення погодних умов, через це усі школярі Одеської області тимчасово перейдуть на дистанційне навчання. У разі відсутності світла, кожній дитині мають надати місце для навчання у Пунктах незламності.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

За його словами, усі заклади освіти Одещини 9 та 10 січня переходять на онлайн-навчання.

"Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість — залиште дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди. Про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково", — написав Кіпер.

Зазначимо, що в Одесі на Куликовому полі вже розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюватимуть муніципальні Пункти незламності.

Міські служби працюють в посиленому режимі. Всі котельні надають послуги в штатному порядку, збільшена температура подачі теплоносія.

Екстрені лінії допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, в одеситів з'явилася можливість знайти найближчий пункт незламності у смартфоні. Відповідна функція з'явилася у застосунку "Дія", яка працюватиме у режимі офлайн. Як саме його знайти — читайте у матеріалі.