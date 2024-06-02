Путь от солдата к командиру — как одесситы строят карьеру в "Азов"

Военнослужащий полка "Азов". Фото: АЗОВ

Операторы БПЛА, медики, специалисты по ремонту техники, водители и даже бухгалтеры — это лишь часть профессий, необходимых Вооруженным силам Украины . Люди этих специальностей могут приблизить победу. За время работы центра "Азов" в Одессе к нему обратилась не одна тысяча добровольцев всех возрастов — от 18 лет до почти 50.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал боец 12-й бригады "Азов" с позывным "Тара".

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Можно избрать должность самому

По словам военного, рекрутинговые центры "Азов" предоставляют новобранцам уникальные возможности для карьерного роста. А также помогают в индивидуальном подборе должностей.

"Преимущество нашего рекрутингового центра состоит в том, что люди приходят лично к нам. Они могут сразу выбрать свой будущий пост, на котором они будут проходить службу", — рассказал Тара.

Основные преимущества: командиры и подготовка

Он подчеркнул, что командиры подразделения "Азов" прошли долгий путь от солдат к командирам, что обеспечивает их высокий уровень профессиональной компетенции и понимание потребностей своих подчиненных. Как пример, "Тара" привел командира полка с позывным "Рэдис", Денису Прокопенко.

"Что касается командиров, то все они занимали ранее должности солдат, а сейчас уже готовы учить начинающих. На примере нашего командира-друга "Рэдиса", который в 2014 году был гранатометчиком и за 10 лет прошел очень большой путь", — сказал военный.

Военнослужащие полка "Азов". Фото: АЗОВ

Популярные специальности

"Тара" рассказал, что самые популярные специальности, по которым обращаются, это операторы FPV дронов, пехота, артиллерия и водители. Уходящие на боевые должности проходят полный базовый курс боевой подготовки продолжительностью пять недель в нашем учебном центре.

"Специалисты проходят недельный курс, который включает меньшие физические нагрузки, но также обеспечивает необходимые военные навыки", — отметил боец.

Боевая подготовка в "Азове". Фото: АЗОВ

Женщины на фронте

Напомним, современная женщина может все: от приготовления пищи и воспитания детей до круглосуточной мобильности и службы в рядах ВСУ. С начала войны большое количество украинок отправились на фронт добровольно. В настоящее время в рядах защитников страны служат более 60 тысяч женщин. Однако, как отмечают в батальоне "Азов", для женщин в армии пока вакансий меньше, чем для мужчин.