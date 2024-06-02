Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов" arrow

Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов"

2 червня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов"
Військовослужбовець полку "Азов". Фото: АЗОВ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Оператори БпЛА, медики, спеціалісти з ремонту техніки, водії й навіть бухгалтери — це лише частина професій, які потрібні Збройним силам України. Люди цих спеціальностей можуть наблизити перемогу. За час роботи центру "Азов" в Одесі до нього звернулася не одна тисяча добровольців різного віку — від 18 років і до майже 50.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів боєць 12-ї бригади "Азов" з позивним "Тара".

Читайте також:

Можна обрати посаду самому

За словами військового, рекрутингові центри "Азов" надають новобранцям унікальні можливості для кар'єрного зростання. А також допомагають в індивідуальному підборі посад.

"Перевага нашого рекрутингового центру полягає в тому, що люди приходять особисто до нас. Вони можуть одразу обрати свою майбутню посаду, на якій вони будуть проходити службу", — розповів Тара.

Основні переваги: командири та підготовка

Він підкреслив, що командири підрозділу "Азов" пройшли довгий шлях від солдатів до командирів, що забезпечує їх високий рівень професійної компетенції та розуміння потреб своїх підлеглих. Як приклад, "Тара" навів командира полку за позивним "Редіс", Дениса Прокопенко.

"Стосовно командирів, то всі вони обіймали раніше посади солдатів, а зараз вже готові навчати початківців. На прикладі нашого командира-друга "Редіса", котрий у 2014 був гранатометником і за 10 років пройшов дуже великий шлях", — сказав військовий

Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов" - фото 1
Військовослужбовці полку "Азов". Фото: АЗОВ

Популярні спеціальності

"Тара" розповів, що найпопулярніші спеціальності, за якими звертаються, це оператори FPV дронів, піхота, артилерія та водії. Ті, хто йде на бойові посади, проходять повний базовий курс бойової підготовки тривалістю п'ять тижнів у нашому навчальному центрі.

"Спеціалісти проходять тижневий курс, який включає менші фізичні навантаження, але також забезпечує необхідні військові навички", — зазначив боєць.

Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов" - фото 2
Бойова підготовка в "Азов". Фото: АЗОВ

Жінки на фронті 

Нагадаємо, сучасна жінка може все: від приготування їжі та виховання дітей до цілодобової мобільності та служби в лавах ЗСУ. З початку війни велика кількість українок вирушили на фронт саме добровільно. Нині у лавах захисників країни служать понад 60 тисяч жінок. Проте, як зазначають у батальйоні "Азов", для жінок у війську поки вакансій менше, ніж для чоловіків.

мобілізація
війна
Одеська ОДА
Рекрутинг
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
полк "Азов"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном