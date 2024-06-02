Шлях від солдата до командира — як одесити будують кар'єру в "Азов"

Військовослужбовець полку "Азов". Фото: АЗОВ

Оператори БпЛА, медики, спеціалісти з ремонту техніки, водії й навіть бухгалтери — це лише частина професій, які потрібні Збройним силам України. Люди цих спеціальностей можуть наблизити перемогу. За час роботи центру "Азов" в Одесі до нього звернулася не одна тисяча добровольців різного віку — від 18 років і до майже 50.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів боєць 12-ї бригади "Азов" з позивним "Тара".

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Можна обрати посаду самому

За словами військового, рекрутингові центри "Азов" надають новобранцям унікальні можливості для кар'єрного зростання. А також допомагають в індивідуальному підборі посад.

"Перевага нашого рекрутингового центру полягає в тому, що люди приходять особисто до нас. Вони можуть одразу обрати свою майбутню посаду, на якій вони будуть проходити службу", — розповів Тара.

Основні переваги: командири та підготовка

Він підкреслив, що командири підрозділу "Азов" пройшли довгий шлях від солдатів до командирів, що забезпечує їх високий рівень професійної компетенції та розуміння потреб своїх підлеглих. Як приклад, "Тара" навів командира полку за позивним "Редіс", Дениса Прокопенко.

"Стосовно командирів, то всі вони обіймали раніше посади солдатів, а зараз вже готові навчати початківців. На прикладі нашого командира-друга "Редіса", котрий у 2014 був гранатометником і за 10 років пройшов дуже великий шлях", — сказав військовий

Військовослужбовці полку "Азов". Фото: АЗОВ

Популярні спеціальності

"Тара" розповів, що найпопулярніші спеціальності, за якими звертаються, це оператори FPV дронів, піхота, артилерія та водії. Ті, хто йде на бойові посади, проходять повний базовий курс бойової підготовки тривалістю п'ять тижнів у нашому навчальному центрі.

"Спеціалісти проходять тижневий курс, який включає менші фізичні навантаження, але також забезпечує необхідні військові навички", — зазначив боєць.

Бойова підготовка в "Азов". Фото: АЗОВ

Жінки на фронті

Нагадаємо, сучасна жінка може все: від приготування їжі та виховання дітей до цілодобової мобільності та служби в лавах ЗСУ. З початку війни велика кількість українок вирушили на фронт саме добровільно. Нині у лавах захисників країни служать понад 60 тисяч жінок. Проте, як зазначають у батальйоні "Азов", для жінок у війську поки вакансій менше, ніж для чоловіків.