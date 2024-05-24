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Шпионил по объектам НАТО и сливал информацию Кремлю — в Румынии задержали шпиона

24 мая 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Шпионил по объектам НАТО и сливал информацию Кремлю — в Румынии задержали шпиона
Посольство России в Бухаресте. Фото:Inquam Photos / Octav Ganea
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Гражданин Румынии был задержан по обвинению в шпионаже в пользу России. Он фотографировал военные объекты НАТО в Румынии и передавал информацию через российское посольство.

Об этом сообщает издание Digi24.

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Детали дела

Гражданин Румынии с 2022 года снимал видео и фотографировал военные объекты НАТО, расположенные вблизи города Тулча. Мужчина собирал информацию о военной технике и перемещении персонала в приграничных с Украиной районах. Российский шпион передавал эти материалы дипломатам из российского посольства в Бухаресте.

Что угрожает

Мужчину обвиняют в продолженном шпионаже. В настоящее время Бухарестский апелляционный суд принял арест подсудимого на 30 дней. Власти Румынии продолжают расследование, чтобы установить все детали деятельности преступника и возможных соучастников.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы раньше писали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Также мы сообщали, что в Одессе задержан руководитель одной из компаний, который помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации города.

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