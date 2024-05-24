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Шпигував за об'єктами НАТО та зливав інформацію Кремлю — в Румунії затримали шпигуна

24 травня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Шпигував за об'єктами НАТО та зливав інформацію Кремлю — в Румунії затримали шпигуна
Амбасада Росії в Бухаресті. Фото:Inquam Photos / Octav Ganea
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Громадянин Румунії був затриманий за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він фотографував військові об'єкти НАТО в Румунії та передавав інформацію через російське посольство.

Про це повідомляє видання Digi24.

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Деталі справи

Громадянин Румунії  з 2022 року знімав на відео та фотографував військові об'єкти НАТО, розташовані поблизу міста Тулча. Чоловік збирав інформацію про військову техніку та переміщення персоналу у прикордонних з Україною районах. Російський шпигун передавав ці матеріали дипломатам з російського посольства в Бухаресті.

Що загрожує

Чоловіка звинувачують у продовженому шпигунстві. Наразі Бухарестський апеляційний суд ухвалив запобіжний арешт підсудного на 30 днів. Влада Румунії продовжує розслідування, щоб встановити всі деталі діяльності злочинця та можливих співучасників.

Випадки співпраці з ворогом

Ми раніше писали, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України. В якості винагороди за свої "послуги" ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації міста.

Одеса
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