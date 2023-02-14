Сколько кораблей рф в Черном море

Запуски могут производиться из пунктов базирования

Число вражеских кораблей в Черном море уменьшилось. Впрочем, расслабляться рано, вероятно им пришлось зайти в бухты из-за штормового предупреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Впрочем, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Когда ждать массированный обстрел

По словам Гуменюк, такая ситуация свидетельствует, что оккупанты не отказались от тактики массированных ракетных ударов по украинской территории. Учитывая, что россиянам нужно около двух недель для подготовки нового удара, следует ожидать, что следующий массовый обстрел состоится 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны.

Минная опасность

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.