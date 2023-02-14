Скільки кораблів рф в Чорному морі

Запуски можуть здійснюватись із пунктів базування

Кількість ворожих кораблів в Чорному морі зменшилась. Втім розслаблятись зарано, ймовірно їм довелось зайти в бухти через штормове попередження.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 8 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Втім, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Коли чекати масований обстріл

За словами Гуменюк, така ситуація свідчить про те, що окупанти не відмовилися від тактики масованих ракетних ударів по українській території. Зважаючи на те, що росіянам потрібно близько двох тижнів для підготовки нового удару, варто очікувати, що наступний масовий обстріл відбудеться 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду.

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.