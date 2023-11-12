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Шторм в Черном море — побережье почти безлюдное

12 ноября 2023 16:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы несмотря на шторм все равно в выходные идут гулять к морю
Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Черном море бушует мощный шторм, получивший от специалистов оценку в шесть баллов. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На обычно оживленных пляжах в Одессе сегодня почти никто не гуляет.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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На пляже 10 станции Большого Фонтана почти безлюдно. Одинокие храбрецы, которые все-таки вышли к морю, кутаются в капюшоны и другую одежду. На улице меньше 10 градусов тепла. Из-за шквального ветра море вспенилось. К воде приблизиться хватило отваги только у птиц.

Птицы на одесском пляже. Фото: Новини.LIVE
Шторм в море. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что из-за шторма увеличивается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными и избегать ненужных рисков во время штормового ухудшения погоды. При обнаружении морской мины или подобных предметов рекомендуется немедленно сообщать по номеру 102 без самостоятельных попыток вмешательства.

Люди на пляже наблюдают за штормом. Фото: Новини.LIVE
Волны в море. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ближайшие часы жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. Поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки. О пострадавших пока нет информации.

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