Одесситы несмотря на шторм все равно в выходные идут гулять к морю

Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Черном море бушует мощный шторм, получивший от специалистов оценку в шесть баллов. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На обычно оживленных пляжах в Одессе сегодня почти никто не гуляет.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Шторм в море

На пляже 10 станции Большого Фонтана почти безлюдно. Одинокие храбрецы, которые все-таки вышли к морю, кутаются в капюшоны и другую одежду. На улице меньше 10 градусов тепла. Из-за шквального ветра море вспенилось. К воде приблизиться хватило отваги только у птиц.

Птицы на одесском пляже. Фото: Новини.LIVE

Шторм в море. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что из-за шторма увеличивается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными и избегать ненужных рисков во время штормового ухудшения погоды. При обнаружении морской мины или подобных предметов рекомендуется немедленно сообщать по номеру 102 без самостоятельных попыток вмешательства.

Люди на пляже наблюдают за штормом. Фото: Новини.LIVE

Волны в море. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ближайшие часы жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. Поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки. О пострадавших пока нет информации.