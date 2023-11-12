Одесситы несмотря на шторм все равно в выходные идут гулять к морю

Шторм в Черном море — побережье почти безлюдное
В Черном море бушует мощный шторм, получивший от специалистов оценку в шесть баллов. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На обычно оживленных пляжах в Одессе сегодня почти никто не гуляет.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Шторм в море
На пляже 10 станции Большого Фонтана почти безлюдно. Одинокие храбрецы, которые все-таки вышли к морю, кутаются в капюшоны и другую одежду. На улице меньше 10 градусов тепла. Из-за шквального ветра море вспенилось. К воде приблизиться хватило отваги только у птиц.
Отметим, что из-за шторма увеличивается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также дрейфование вдоль побережья.
Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными и избегать ненужных рисков во время штормового ухудшения погоды. При обнаружении морской мины или подобных предметов рекомендуется немедленно сообщать по номеру 102 без самостоятельных попыток вмешательства.
Напомним, в ближайшие часы жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. Поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение.
Также мы сообщали, что в ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки. О пострадавших пока нет информации.
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