Одесити попри шторм все одно у вихідні йдуть гуляти до моря

Шторм у Чорному морі — узбережжя майже безлюдне
У Чорному морі вирує потужний шторм, який отримав від фахівців оцінку в шість балів. Пориви вітру досягають 25 метрів на секунду. На зазвичай оживлених пляжах Одеси сьогодні майже ніхто не гуляє.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Шторм у морі
На пляжі 10 станції Великого Фонтану майже безлюдно. Поодинокі сміливці, які все-таки вийшли до моря — кутаються у каптури та інший одяг. На вулиці менше ніж 10 градусів тепла. Через шквальний вітер море спінилось. До води наблизитися вистачило відваги тільки у птахів.
Зазначимо, що через шторм збільшується мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їхнього прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.
Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними та уникати непотрібних ризиків під час штормового погіршення погоди. В разі виявлення морської міни або подібних предметів рекомендується негайно повідомляти за номером 102 без самостійних спроб обробки.
Нагадаємо, упродовж найближчих годин жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Через це синоптики оголосили штормове попередження.
Також ми повідомляли, що у ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.
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