Одесити попри шторм все одно у вихідні йдуть гуляти до моря

Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У Чорному морі вирує потужний шторм, який отримав від фахівців оцінку в шість балів. Пориви вітру досягають 25 метрів на секунду. На зазвичай оживлених пляжах Одеси сьогодні майже ніхто не гуляє.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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На пляжі 10 станції Великого Фонтану майже безлюдно. Поодинокі сміливці, які все-таки вийшли до моря — кутаються у каптури та інший одяг. На вулиці менше ніж 10 градусів тепла. Через шквальний вітер море спінилось. До води наблизитися вистачило відваги тільки у птахів.

Птахи на одеському пляжі. Фото: Новини.LIVE

Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що через шторм збільшується мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їхнього прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними та уникати непотрібних ризиків під час штормового погіршення погоди. В разі виявлення морської міни або подібних предметів рекомендується негайно повідомляти за номером 102 без самостійних спроб обробки.

Люди на пляжі спостерігають за штормом. Фото: Новини.LIVE

Хвилі у морі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, упродовж найближчих годин жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті більше десятка дерев, є також зламані гілки. Про постраждалих наразі інформації немає.