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Штормовое море: в Николаевской области сдетонировала мина

15 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Штормовое море: в Николаевской области сдетонировала мина
Мина в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром на побережье Черного моря в Николаевской области произошло опасное событие — штормовое море вынесло очередную мину на берег. Из-за сильного порывистого ветра и волнения моря мина взорвалась до прибытия оперативных служб.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Неблагоприятные погодные условия повлекли за собой неконтролируемый взрыв мины. Впрочем, к счастью этот инцидент не привел к разрушениям и не поставил под угрозу жизнь и здоровье жителей и отдыхающих на побережье.

Обычно в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря минная опасность значительно возрастает во время штормовой погоды. Важно помнить, что ни в коем случае не следует приближаться или касаться мин, или других подозрительных предметов. Они могут быть очень опасны и угрожать жизни и здоровью.

Мина на побережье. Фото: Силы обороны юга Украины.

Если вы обнаружите подозрительный предмет, немедленно отойдите на безопасное расстояние и уведомите органы местной власти или оперативные службы о находке. Временная реакция может избежать опасности и сохранить жизнь.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в Николаевской области на мине взорвался мужчина. Житель Очаковской общины нашел опасный предмет у побережья Черного моря.

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