Штормовое море: в Николаевской области сдетонировала мина
Сегодня утром на побережье Черного моря в Николаевской области произошло опасное событие — штормовое море вынесло очередную мину на берег. Из-за сильного порывистого ветра и волнения моря мина взорвалась до прибытия оперативных служб.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Взрыв мины в Черном море
Неблагоприятные погодные условия повлекли за собой неконтролируемый взрыв мины. Впрочем, к счастью этот инцидент не привел к разрушениям и не поставил под угрозу жизнь и здоровье жителей и отдыхающих на побережье.
Обычно в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря минная опасность значительно возрастает во время штормовой погоды. Важно помнить, что ни в коем случае не следует приближаться или касаться мин, или других подозрительных предметов. Они могут быть очень опасны и угрожать жизни и здоровью.
Если вы обнаружите подозрительный предмет, немедленно отойдите на безопасное расстояние и уведомите органы местной власти или оперативные службы о находке. Временная реакция может избежать опасности и сохранить жизнь.
Горячие линии в Одессе
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, в Николаевской области на мине взорвался мужчина. Житель Очаковской общины нашел опасный предмет у побережья Черного моря.