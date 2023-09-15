Штормове море: в Миколаївській області здетонувала міна

Міна в морі. Фото: google

Сьогодні вранці на узбережжі Чорного моря в Миколаївській області сталася небезпечна подія — штормове море винесло чергову міну на берег. Через сильний поривчастий вітер та хвилюванню моря міна вибухнула до прибуття оперативних служб.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Вибух міни в Чорному морі

Несприятливі погодні умови спричинили неконтрольований вибух міни. Втім, на щастя, цей інцидент не призвів до руйнувань та не поставив під загрозу життя та здоров'я жителів і відпочивальників на узбережжі.

Зазвичай в прибережних водах і вздовж узбережжя Чорного моря мінна небезпека значно зростає під час штормової погоди. Важливо пам'ятати, що в жодному разі не слід наближатися або торкатися мін чи інших підозрілих предметів. Вони можуть бути дуже небезпечними й загрожувати життю та здоров'ю.

Міна на узбережжі. Фото: Сили оборони півдня України

Якщо ви виявите підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань та сповістіть органи місцевої влади чи оперативні служби про знахідку. Вчасна реакція може уникнути небезпеки та зберегти життя.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у Миколаївській області на міні підірвався чоловік. Мешканець Очаківської громади знайшов небезпечний предмет біля узбережжя Чорного моря.