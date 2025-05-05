Имеют ли право штрафовать водителей Одесской области за разбитое лобовое стекло — юрист Шалару

Разбитое стекло. Фото иллюстративное: kuzov-parts.ua

В последнее время участились случаи выписывания штрафов за разбитое или поврежденное лобовое стекло на Одесчине. Водители жалуются что не всегда есть возможность быстро устранить данную проблему.

Новини.LIVE узнали у одесского юриста насколько законны такие штрафы и можно ли их опротестовать?

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Штраф за разбитое стекло

Разбить лобовое стекло автомобиля может даже мелкий камешек, когда вы едете по дороге. А срочно его заменить обычно довольно трудно, особенно если это произошло на оживленной трассе. Именно поэтому чаще всего полицейские лишь выносят предупреждение. Однако иногда граждан привлекают и к административной ответственности. Если вы не согласны с наложенным штрафом, его можно обжаловать в суде, говорят юристы.

"Постановление можно обжаловать в суде. Но чтобы это сделать, человек должен заплатить судебный сбор, нанять адвоката, пройдет определенное количество времени, полиция передаст дело в исполнительную службу. Поэтому 80 или даже 90% водителей не оспаривают штраф, а просто оплачивают его", — говорит одесский юрист Алексей Шалару.

Добавим, штраф за разбитое лобовое стекло в Одессе по ч. 1 ст. 121 КУоАП составляет сегодня 340 гривен.

Алексей Шалару, юрист. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пробках на трассе Одесса — Рени. А также о штрафе, который выписали ОПЗ.