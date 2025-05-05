Чи мають право штрафувати водіїв Одещини за розбите лобове скло — юрист Шалару

Розбите скло. Фото ілюстративне: kuzov-parts.ua

Останнім часом почастішали випадки виписування штрафів за розбите або пошкоджене лобове скло на Одещині. Водії скаржаться, що не завжди є можливість швидко усунути цю проблему.

Новини.LIVE дізналися в одеського юриста, наскільки законні такі штрафи і чи можна їх опротестувати?

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Штраф за розбите скло

Розбити лобове скло автівки може навіть дрібний камінець, коли ви їдете дорогою. А терміново його замінити зазвичай досить важко, особливо якщо це відбулося на жвавій трасі. Саме тому найчастіше поліцейські лише виносять попередження. Однак іноді громадян притягують і до адміністративної відповідальності. Якщо ви не погоджуєтесь із накладеним штрафом, його можна оскаржити в суді, кажуть юристи.

"Постанову можна оскаржити в суді. Але щоб це зробити, людина повинна заплатити судовий збір, найняти адвоката, мине певна кількість часу, поліція передасть справу до виконавчої служби. Тому 80 або навіть 90% водіїв не оскаржують штраф, а просто сплачують його", — каже одеський юрист Олексій Шалару.

Додамо, штраф за розбите лобове скло в Одесі за ч. 1 ст. 121 КУпАП становить сьогодні 340 гривень.

Олексій Шалару, юрист. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на трасі Одеса — Рені. А також про штраф, який виписали ОПЗ.