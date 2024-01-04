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Швейцарская компания инвестировала в строительство зерновых складов на Одесчине

4 января 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Швейцарская компания инвестировала в строительство зерновых складов на Одесчине
Зерновые хранилища в порту. Фото: DW
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2024 году дунайскими портами может увеличиться экспортная способность зерновых культур. В связи с этим швейцарская компания Harvest Commodities вложила в строительство новых зерновых складов в Измаиле.

Об этом сообщил инвестор Harvest Commodities Нильс Троост.

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По его словам, имея больше складов для хранения зерна, суточная перевалка может увеличиться в несколько раз.

"Наши инвестиции в местную инфраструктуру и логистику не только создают рабочие места и приносят иностранную валюту в регион, но и гарантируют, что зерно из Украины и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении продовольствием потребителей из стран третьего мира, включая Африку", — заявил Троост.

Кроме того, предприниматель добавил, что два судна — Riva Wind и Arizona — одними из первых успешно вышли из Одесского порта в рамках зерновой инициативы в августе 2022 года. Они поставили на мировые рынки 110 тысяч тонн зерна.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами начала страховать гражданские суда в Черном море. Это упростит проход торговых кораблей по зерновым коридорам в порты Большой Одессы.

Также мы писали, что на 4 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В настоящее время в акватории Черного моря находится около 30 судов, ожидающих очереди загрузки.

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