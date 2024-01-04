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Швейцарська компанія інвестувала в будівництво зернових складів на Одещині

4 січня 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Швейцарська компанія інвестувала в будівництво зернових складів на Одещині
Зернові сховища у порту. Фото: DW
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом 2024 року дунайськими портами може збільшитися експортна спроможність зернових культур. У звʼязку з цим швейцарська компанія Harvest Commodities вклала у будівництво нових зернових складів в Ізмаїлі. 

Про це повідомив інвестор Harvest Commodities Нільс Троост.

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За його словами, маючи більше складів для зберігання зерна, добова перевалка може збільшитися у кілька разів. 

"Наші інвестиції в місцеву інфраструктуру та логістику не тільки створюють робочі місця та приносять іноземну валюту в регіон, але й гарантують, що зерно з України й надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні продовольством споживачів із країн третього світу, включаючи Африку", — заявив Троост.

Крім того, підприємець додав, що два судна — Riva Wind та Arizona — одними з перших успішно вийшли з Одеського порту в межах зернової ініціативи у серпні 2022 року. Вони поставили на світові ринки 110 тис. тонн зерна.

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами почала страхувати цивільні судна у Чорному морі. Це спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

Також ми писали, що станом на 4 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває близько 30 суден, які чекають черги на завантаження. 

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