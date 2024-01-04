Україна вперше почала страхувати судна у Чорному морі

Судно у морі. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Україна разом з міжнародними партнерами почала страхувати цивільні судна у Чорному морі. Це спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

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Акредитив на користь британського страхувальника випустив "Укргазбанк" на строк до трьох років. Сума його склала 10 мільйонів доларів.

Такий механізм застрахує судна та їх вантаж, що заходять і виходять із чорноморських портів, а також передбачає страхування ризиків, що притаманні таким перевезенням.

"Перш за все позитивно вплине на роботу аграрних компаній. Але надалі будуть перевозитися й інші продукти українських експортерів, адже механізм не обмежується лише сільськогосподарською продукцією, на відміну від зернового коридора. Вільна навігація у Чорному морі — стратегічно важливий напрямок для нашої держави", — зазначив в.о. голови правління "Укргазбанку" Родіон Морозов.

Нагадаємо, станом на 4 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває близько 30 суден, які чекають черги на завантаження.

Також ми писали, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї.