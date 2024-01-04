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Украина впервые начала страховать суда в Черном море

4 января 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина впервые начала страховать суда в Черном море
Судно в море. Фото: Ukrainian Shipping Magazine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина вместе с международными партнерами начала страховать гражданские суда в Черном море. Это упростит проход торговых кораблей по зерновым коридорам в порты Большой Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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По информации ведомства, гарантом страхования стал брокер Marsh, являющийся частью компании Olyver Vyman.

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Аккредитив в пользу британского страхователя выпустил "Укргазбанк" сроком до трех лет. Сумма его составила 10 миллионов долларов.

Такой механизм застрахует заходящие и выходящие из черноморских портов судна и их груз, а также предусматривает страхование рисков, присущих таким перевозкам.

"Прежде всего, положительно повлияет на работу аграрных компаний. Но в дальнейшем будут перевозиться и другие продукты украинских экспортеров, ведь механизм не ограничивается только сельскохозяйственной продукцией, в отличие от зернового коридора. Свободная навигация в Черном море — стратегически важное направление для нашего государства", — отметил и.о. председателя правления "Укргазбанка" Родион Морозов.

Напомним, на 4 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В настоящее время в акватории Черного моря находится около 30 судов, ожидающих очереди загрузки.

Также мы писали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

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