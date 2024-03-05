Силы обороны рассказали о последствиях атаки "шахедов" на Одесскую область

Пожарный тушит возгорание на рекреационном объекте. Фото: t.me/novynylive

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 вражеских "шахедов" во вторник, 5 марта. Однако один беспилотник попал в здание рекреационного объекта, вызвав пожар, и повредил рядом частный дом.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, в том числе бойцы показали и кадры ликвидации последствий атаки РФ.

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"Ночью враг вновь коварно атаковал ударными дронами типа "Shahed-131/136". Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО", — отметили военные.

По их словам, 18 вражеских "шахедов" удалось уничтожить. Однако один беспилотник попал в здание рекреационного объекта в Одесском районе.

Последствия российской атаки на Одессу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия российской атаки на Одессу. Фото: t.me/SJTF_Odes

"Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками", — уточнили бойцы.

Последствия российской атаки на Одессу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия российской атаки на Одессу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия российской атаки на Одессу. Фото: t.me/SJTF_Odes

В Силах обороны добавили, что по предварительной информации, пострадавшие не обнаружены.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Напомним, что ночью 5 марта в Одессе гремели взрывы. Согласно заявлению Сил обороны, работали силы ПВО.

Также мы писали о повторных взрывах, звучавших в Одессе ночью 5 марта. Вражеские беспилотники непрестанно атаковали город, украинские силы ПВО сбивали российские цели.