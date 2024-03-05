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Сили оборони розповіли про наслідки атаки "шахедів" на Одеську область

5 березня 2024 06:49
оновлено: 07:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сили оборони розповіли про наслідки атаки "шахедів" на Одеську область
Пожежник гасить займання на рекреаційному об'єкті. Фото: t.me/novynylive
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 ворожих "шахедів" у вівторок, 5 березня. Однак один безпілотник влучив у будівлі рекреаційного об'єкта, спричинивши пожежу, та пошкодив приватний будинок, що поруч.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, зокрема бійці показали й кадри ліквідації наслідків атаки РФ.

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"Вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136". Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО", — зазначили військові.

За їх словами, 18 ворожих "шахедів" вдалося знищити. Проте один безпілотник втрапив до будівлі рекреаційного об'єкта в Одеському районі.

Наслідки російської атаки на Одесу
Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки російської атаки на Одесу
Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

"Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами", — уточнили бійці.

Наслідки російської атаки на Одесу
Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки російської атаки на Одесу
Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки російської атаки на Одесу
Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

В Силах оборони додали, що наразі за попередньою інформацією, постраждалих не виявлено.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня" 
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня" 

Нагадаємо, що вночі 5 березня в Одесі гриміли вибухи. Згідно з заявою Сил оборони, працювали сили ППО.

Також ми писали про повторні вибухи, що лунали в Одесі вночі 5 березня. Ворожі безпілотники безперестанно атакували місто, натомість українські сили ППО збивали російські цілі.

Одеса
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пожежа
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атака

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