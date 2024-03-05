Сили оборони розповіли про наслідки атаки "шахедів" на Одеську область

Пожежник гасить займання на рекреаційному об'єкті. Фото: t.me/novynylive

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 ворожих "шахедів" у вівторок, 5 березня. Однак один безпілотник влучив у будівлі рекреаційного об'єкта, спричинивши пожежу, та пошкодив приватний будинок, що поруч.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, зокрема бійці показали й кадри ліквідації наслідків атаки РФ.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 5 березня

"Вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136". Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО", — зазначили військові.

За їх словами, 18 ворожих "шахедів" вдалося знищити. Проте один безпілотник втрапив до будівлі рекреаційного об'єкта в Одеському районі.

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

"Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами", — уточнили бійці.

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: t.me/SJTF_Odes

В Силах оборони додали, що наразі за попередньою інформацією, постраждалих не виявлено.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"

Нагадаємо, що вночі 5 березня в Одесі гриміли вибухи. Згідно з заявою Сил оборони, працювали сили ППО.

Також ми писали про повторні вибухи, що лунали в Одесі вночі 5 березня. Ворожі безпілотники безперестанно атакували місто, натомість українські сили ППО збивали російські цілі.