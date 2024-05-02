Силы обороны определят место и время "Х" — Братчук о поражении логистики россиян

Железная дорога россиян становится законной целью Сил Обороны. Фото: фотоколлаж

Сейчас россияне завершают строительство железнодорожного пути у временно оккупированного Мариуполя. Этот объект становится законной целью поражения Сил обороны Украины, однако когда именно будет уничтожен путь — вопрос времени и обстоятельств.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Время и место

Железная дорога, которая по планам России будет пролегать между временно оккупированными селами Новоселовка, Гранитное и Бурное Донецкой области, в любом случае будет считаться незаконной. Кроме этого, повреждение российских центров логистики важно для Сил обороны и сейчас остается лишь определить время и место удара.

"В этом году у Сил обороны появилась жирнеющая цель логистическая — не только Крымский мост, но и железнодорожный путь по так называемому сухопутному коридору через временно оккупированные южные территории нашего государства. Именно Силы Обороны и будут определять то время "Х" , когда нужно будет нанести удары" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Военный добавил, что принятие такого решения зависит от ситуации безопасности и ресурсов для нанесения ударов. В то же время, Сергей Братчук подчеркнул, что незаконные объекты страны террориста на территории Украины существовать не могут.

Поражение вражеских объектов

Мы ранее писали, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов окупантов на полуострове. После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений.

Мы также сообщали, что в ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавалась воздушная тревога и мощные взрывы. Пока известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Место, куда попала ракета ATACMS. Фото: фотоколлаж

Добавим, что в ночь на среду, 17 апреля, силами обороны были поражены российские военные цели в Джанкое. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.