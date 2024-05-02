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Силы обороны определят место и время "Х" — Братчук о поражении логистики россиян

2 мая 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Силы обороны определят место и время "Х" — Братчук о поражении логистики россиян
Железная дорога россиян становится законной целью Сил Обороны. Фото: фотоколлаж
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас россияне завершают строительство железнодорожного пути у временно оккупированного Мариуполя. Этот объект становится законной целью поражения Сил обороны Украины, однако когда именно будет уничтожен путь — вопрос времени и обстоятельств.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Время и место

Железная дорога, которая по планам России будет пролегать между временно оккупированными селами Новоселовка, Гранитное и Бурное Донецкой области, в любом случае будет считаться незаконной. Кроме этого, повреждение российских центров логистики важно для Сил обороны и сейчас остается лишь определить время и место удара.

"В этом году у Сил обороны появилась жирнеющая цель логистическая — не только Крымский мост, но и железнодорожный путь по так называемому сухопутному коридору через временно оккупированные южные территории нашего государства. Именно Силы Обороны и будут определять то время "Х" , когда нужно будет нанести удары" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Военный добавил, что принятие такого решения зависит от ситуации безопасности и ресурсов для нанесения ударов. В то же время, Сергей Братчук подчеркнул, что незаконные объекты страны террориста на территории Украины существовать не могут.

Поражение вражеских объектов

Мы ранее писали, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов окупантов на полуострове. После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений.

Мы также сообщали, что в ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавалась воздушная тревога и мощные взрывы. Пока известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Стало известно, куда ночью попала ракета ATACMS на Крымском полуострове.
Место, куда попала ракета ATACMS. Фото: фотоколлаж

Добавим, что в ночь на среду, 17 апреля, силами обороны были поражены российские военные цели в Джанкое. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Одесса
российские войска
ВСУ
Мариуполь
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
Крымский мост
логистика

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