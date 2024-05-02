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Сили оборони визначать місце та час "Х" — Братчук про ураження логістики росіян

2 травня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сили оборони визначать місце та час "Х" — Братчук про ураження логістики росіян
Залізниця росіян стає законною ціллю Сил Оборони. Фото: фотоколлаж
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі росіяни завершують будівництво залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя. Цей об'єкт стає законною ціллю ураження Сил оборони України, проте коли саме буде знищена колія — питання часу та обставин.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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Час та місце

Залізниця, яка за планами Росії пролягатиме між тимчасово окупованими селами Новоселівка, Гранітне та Бурне на Донеччині в будь-якому разі вважатиметься незаконною. Окрім цього, пошкодження російських центрів логістики є важливим для Сил оборони та наразі залишається лише визначити час та місце удару. 

"У цьому році у Сил оборони з'явилася жирнюча ціль логістична — не тільки Кримський міст, а й залізничний шлях по так-званому сухопутному коридору через південні терени нашої держави, які тимчасово окуповані. Саме Сили Оборони й будуть визначати той час "Х", коли треба буде нанести удари", — прокоментував Сергій Братчук.

Військовий додав, що прийняття такого рішення залежить від безпекової ситуації та ресурсів для нанесення ударів. Водночас Сергій Братчук наголосив, що незаконні об'єкти країни терориста на території України існувати не можуть. 

Ураження ворожих об'єктів

Ми раніше писали, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень.

Ми також повідомляли, що у ніч проти 28 квітня 2024 в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Стало відомо, куди вночі поцілила ракета ATACMS на Кримському півострові
Місце, куди поцілила ракета ATACMS. Фото: фотоколаж

Додамо, що в ніч на середу, 17 квітня, Силами оборони було уражено російські воєнні цілі у Джанкої. У результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Одеса
російські війська
ЗСУ
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Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
Кримський міст
логістика

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