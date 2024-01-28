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Силы обороны обезвредили около 600 взрывоопасных предметов на юге

28 января 2024 18:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Силы обороны обезвредили около 600 взрывоопасных предметов на юге
Взрывоопасные предметы. Фото: Силы обороны юга Украины.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В течение недели Силы обороны обнаружили, изъяли и обезвредили около 600 взрывоопасных предметов. Больше всего ВНП уничтожено в Херсонской области.  

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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В частности, в Херсонской области уничтожен — 371 взрывоопасный предмет и разминирована территория площадью более 1440 га. В Николаевской — 215 предметов, и проверено 60 га.

Алгоритм действий, когда вы увидели ВНП

  • Не приближайтесь, не прикасайтесь и не передвигайте подозрительный предмет.
  • Сообщите о находке администрации, охране или правоохранительных органах по номерам 101 или 102.
  • Предупредите о подозрительном предмете находящихся рядом лиц и обеспечьте их эвакуацию на безопасное расстояние.
  • По возможности отметьте или оградите место находки подручными материалами.
  • Обеспечьте охрану обнаруженного подозрительного предмета и следите за ним на безопасном расстоянии.
  • Дождитесь прибытия спасателей и следственно-оперативной группы.

Напомним, Украина получила иностранные комплексы по разминированию GCS-200. Вскоре с помощью них саперы будут расчищать от взрывоопасных предметов деоккупированные территории.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Добавим, что Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования. Такое решение было принято, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.

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