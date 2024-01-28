Сили оборони знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів на півдні

Вибухонебезпечні предмети. Фото: Сили оборони півдня України.

Протягом тижня Сили оборони виявили, вилучили та знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Херсонщині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Зокрема, в Херсонській області знищено — 371 вибухонебезпечний предмет та розміновано територію площею понад 1440 га. У Миколаївській — 215 предметів, та перевірено 60 га.

Алгоритм дій, коли ви побачили ВНП

Не наближайтеся, не торкайтеся і не пересувайте підозрілий предмет.

Повідомте про знахідку адміністрацію, охорону, або правоохоронні органи за номерами 101 або 102.

Попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та забезпечте їх евакуацію на безпечну відстань.

За можливості позначте або огородіть місце знахідки підручними матеріалами.

Забезпечте охорону виявленого підозрілого предмета та ведіть спостереження за ним на безпечній відстані.

Дочекайтеся прибуття рятувальників та слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Невдовзі за допомогою них сапери будуть розчищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані території.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Додамо, Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.