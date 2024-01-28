Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сили оборони знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів на півдні arrow

Сили оборони знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів на півдні

28 січня 2024 18:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сили оборони знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів на півдні
Вибухонебезпечні предмети. Фото: Сили оборони півдня України.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом тижня Сили оборони виявили, вилучили та знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Херсонщині. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України

Читайте також:

Зокрема, в Херсонській області знищено — 371 вибухонебезпечний предмет та розміновано територію площею понад 1440 га. У Миколаївській — 215 предметів, та перевірено 60 га. 

Алгоритм дій, коли ви побачили ВНП 

  • Не наближайтеся, не торкайтеся і не пересувайте підозрілий предмет.
  • Повідомте про знахідку адміністрацію, охорону, або правоохоронні органи за номерами 101 або 102.
  • Попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та забезпечте їх евакуацію на безпечну відстань.
  • За можливості позначте або огородіть місце знахідки підручними матеріалами.
  • Забезпечте охорону виявленого підозрілого предмета та ведіть спостереження за ним на безпечній відстані.
  • Дочекайтеся прибуття рятувальників та слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Невдовзі за допомогою них сапери будуть розчищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані території.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Додамо, Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.

Одеса
війна
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі