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Сильный ветер свалил в Одессе более 100 деревьев: выходить на улицу все еще опасно

29 марта 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 м/с.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За вчерашние сутки ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"В настоящее время специалисты КП "Горзелентрест" убрали около половины из них. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", — говорится в сообщении.

Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, вчера в результате падения деревьев и веток, к сожалению, не обошлось без пострадавших. На Люстдорфской дороге у входа в один из супермаркетов дерево упало на женщину. В каком состоянии пострадала — читайте в материале.

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