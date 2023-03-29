Сильный ветер свалил в Одессе более 100 деревьев: выходить на улицу все еще опасно
Второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За вчерашние сутки ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В настоящее время специалисты КП "Горзелентрест" убрали около половины из них. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", — говорится в сообщении.
Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, вчера в результате падения деревьев и веток, к сожалению, не обошлось без пострадавших. На Люстдорфской дороге у входа в один из супермаркетов дерево упало на женщину. В каком состоянии пострадала — читайте в материале.