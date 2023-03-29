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Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

29 березня 2023 10:21
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Анна Мурадова
Редактор
Очікуються пориви північно-західного вітру до 20 м/с
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Анна Мурадова
Редактор

Другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За вчорашню добу вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"На даний час спеціалісти КП "Міськзелентрест" прибрали близько половини з  них. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", — йдеться в повідомленні. 

Одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також не слід залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, вчора внаслідок падіння дерев та гілок на жаль не обійшлось без постраждалих. На Люстдорфській дорозі біля входу в один з супермаркетів дерево впало на жінку. В якому стані постраждала — читайте в матеріалі

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