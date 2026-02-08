Видео
Сильные морозы возвращаются — какой будет погода в Одессе завтра

Сильные морозы возвращаются — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 16:36
Погода в Одессе 9 февраля: мороз и сильный ветер: мороз и сильный ветер
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 февраля, в Одессе ожидается переменная обла чность без осадков. День будет сухим, но морозным и ветреным, поэтому с утра стоит одеваться теплее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура воздуха составит около 0 °C, однако из-за ветра будет ощущаться как -3 °C. Утром похолодает до -4 °C, а по ощущениям — до -8 °C. Ветер усилится до 8 м/с.

Холоднее всего будет днем. Столбики термометров опустятся до -5°C, а с учетом ветра температура будет ощущаться как -10°C. Скорость ветра будет достигать 9 м/с, влажность снизится до 64%.

Вечером существенных изменений не прогнозируют. Температура останется на уровне -5°C, а холод из-за ветра снова будет ощущаться сильнее, чем показывают термометры.

Восход солнца в Одессе — в 07:09, заход - в 17:12. Продолжительность дня составит чуть более 10 часов.

Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
  • Местами гололедица.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 4-9°С мороза, на севере до 14°С мороза, днем 2-7°С мороза.
  • На автодорогах области местами гололедица, видимость во время снега 1-2 км.
Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на 9 февраля в Одессе объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение суток в городе сохранится гололедица,

Также мы писали, что в Украину поступит антициклон из Скандинавии, в результате чего синоптики прогнозируют морозы до -25°С в некоторых областях.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
