Погода в Одесі 9 лютого: мороз і сильний вітер

Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра
У понеділок, 9 лютого, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. День буде сухим, але морозним і вітряним, тож зранку варто вдягатися тепліше.
Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі температура повітря становитиме близько 0 °C, однак через вітер відчуватиметься як -3 °C. Вранці похолодає до -4 °C, а за відчуттями — до -8 °C. Вітер посилиться до 8 м/с.
Найхолодніше буде вдень. Стовпчики термометрів опустяться до –5°C, а з урахуванням вітру температура відчуватиметься як –10°C. Швидкість вітру сягатиме 9 м/с, вологість знизиться до 64%.
Увечері істотних змін не прогнозують. Температура залишиться на рівні -5°C, а холод через вітер знову відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.
Схід сонця в Одесі — о 07:09, захід — о 17:12. Тривалість дня становитиме трохи більше 10 годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів.
- Місцями ожеледиця.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-9°С морозу, на півночі до 14°С морозу, вдень 2-7°С морозу.
- На автошляхах області місцями ожеледиця, видимість під час снігу 1-2 км.
Нагадаємо, на 9 лютого в Одесі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця,
Також ми писали, що до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози до -25°С у деяких областях.
