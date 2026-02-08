Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра

Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 16:36
Погода в Одесі 9 лютого: мороз і сильний вітер
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 лютого, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. День буде сухим, але морозним і вітряним, тож зранку варто вдягатися тепліше.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі температура повітря становитиме близько 0 °C, однак через вітер відчуватиметься як -3 °C. Вранці похолодає до -4 °C, а за відчуттями — до -8 °C. Вітер посилиться до 8 м/с.

Найхолодніше буде вдень. Стовпчики термометрів опустяться до –5°C, а з урахуванням вітру температура відчуватиметься як –10°C. Швидкість вітру сягатиме 9 м/с, вологість знизиться до 64%.

Увечері істотних змін не прогнозують. Температура залишиться на рівні -5°C, а холод через вітер знову відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.

Схід сонця в Одесі — о 07:09, захід — о 17:12. Тривалість дня становитиме трохи більше 10 годин. 

Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів.
  • Місцями ожеледиця.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 4-9°С морозу, на півночі до 14°С морозу, вдень 2-7°С морозу.
  • На автошляхах області місцями ожеледиця, видимість під час снігу 1-2 км.
Сильні морози повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на 9 лютого в Одесі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця,

Також ми писали, що до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози до -25°С у деяких областях.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації