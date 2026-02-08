Погода в Одесі 9 лютого: мороз і сильний вітер

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 лютого, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. День буде сухим, але морозним і вітряним, тож зранку варто вдягатися тепліше.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі температура повітря становитиме близько 0 °C, однак через вітер відчуватиметься як -3 °C. Вранці похолодає до -4 °C, а за відчуттями — до -8 °C. Вітер посилиться до 8 м/с.

Найхолодніше буде вдень. Стовпчики термометрів опустяться до –5°C, а з урахуванням вітру температура відчуватиметься як –10°C. Швидкість вітру сягатиме 9 м/с, вологість знизиться до 64%.

Увечері істотних змін не прогнозують. Температура залишиться на рівні -5°C, а холод через вітер знову відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.

Схід сонця в Одесі — о 07:09, захід — о 17:12. Тривалість дня становитиме трохи більше 10 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

Місцями ожеледиця.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°С морозу, на півночі до 14°С морозу, вдень 2-7°С морозу.

На автошляхах області місцями ожеледиця, видимість під час снігу 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на 9 лютого в Одесі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця,

Також ми писали, що до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози до -25°С у деяких областях.

Ваша пробна версія Premium закінчилася