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Семейный бизнес на уклонистах — в Одесской области разоблачили отца и сына

26 июня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отец и сын с Одесчины помогали уклонистам сбежать за границу - полиция
В Одесской области разоблачили отца и сына. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области отец с сыном организовали незаконный канал переправки военнообязанных заграницу. Мужчины доставляли уклонистов в так называемое Приднестровье, а за "услугу" брали 3 000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

Родственники подыскивали желающих уклониться от призыва и предлагали им незаконный выезд в страны Европы из непризнанного Приднестровья. По указанию организаторов, "клиенты" прибывали поездом к железнодорожной станции на территории Одесской области, где их инструктировали относительно дальнейших действий.

После инструктажа фигуранты на собственном автотранспорте провозили мужчин вне официальных пунктов пропуска к участку, который граничит с территорией так называемой Приднестровской Молдавской Республики, и указывали условно безопасный путь пересечения границы.

Получили деньги за помощь ухилянтам
Деньги, полученные злоумышленниками. Фото: Нацполиция

Отца с сыном задержали в нескольких километрах от границы при получении от уклониста 3 000 долларов. При задержании изъяли деньги и автомобиль, которым непосредственно перевозили "клиентов".

Какое наказание

Обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случаи переправки призывников через госграницу

Мы писали, что в Одесской области накрыли организаторов незаконной переправки мужчин за границу. Оперуполномоченный одного из районных управлений полиции Одесской области и несколько сообщников за свои услуги требовали от 5 000 до 18 500 долларов с призывника.

Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, которые организовали схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

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