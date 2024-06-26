Батько та син з Одещини допомагали ухилянтам втекти закордон - поліція

На Одещині викрили батька та сина. Фото: Нацполіція

На Одещині батько з сином організували незаконний канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Чоловіки доставляли ухилянтів до так званого Придністров'я, а за "послугу" брали 3 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

Родичі підшукували охочих ухилитися від призову і пропонували їм незаконний виїзд до країн Європи через невизнане Придністров’я. За вказівкою організаторів, "клієнти" прибували потягом до залізничної станції на території Одеської області, де їх інструктували щодо подальших дій.

Після інструктажу фігуранти на власному автотранспорті провозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску до ділянки, яка межує з територією так званої Придністровської Молдавської Республіки, та вказували умовно безпечний шлях перетину кордону.

Гроші, які отримали зловмисники. Фото: Нацполіція

Батька з сином затримали за кілька кілометрів від кордону під час отримання від ухилянта 3 000 доларів. Під час затримання вилучили гроші та автомобіль, яким безпосередньо перевозили "клієнтів".

Яке покарання

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки переправлення призовників через держкордон

Ми писали, що на Одещині накрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперуповноважений одного із районних управлінь поліції Одещини та декілька спільників за свої послуги вимагали від 5 000 до 18 500 доларів з призовника.

Також ми повідомляли, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.