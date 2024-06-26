Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сімейний бізнес на ухилянтах — на Одещині викрили батька та сина arrow

Сімейний бізнес на ухилянтах — на Одещині викрили батька та сина

26 червня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Батько та син з Одещини допомагали ухилянтам втекти закордон - поліція
На Одещині викрили батька та сина. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині батько з сином організували незаконний канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Чоловіки доставляли ухилянтів до так званого Придністров'я, а за "послугу" брали 3 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Деталі діяльності

Родичі підшукували охочих ухилитися від призову і пропонували їм незаконний виїзд до країн Європи через невизнане Придністров’я. За вказівкою організаторів, "клієнти" прибували потягом до залізничної станції на території Одеської області, де їх інструктували щодо подальших дій. 

Після інструктажу фігуранти на власному автотранспорті провозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску до ділянки, яка межує з територією так званої Придністровської Молдавської Республіки, та вказували умовно безпечний шлях перетину кордону.

Отримали гроші за допомогу ухилянтам
Гроші, які отримали зловмисники. Фото: Нацполіція

Батька з сином затримали за кілька кілометрів від кордону під час отримання від ухилянта 3 000 доларів. Під час затримання вилучили гроші та автомобіль, яким безпосередньо перевозили "клієнтів".

Яке покарання

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Випадки переправлення призовників через держкордон

Ми писали, що на Одещині накрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперуповноважений одного із районних управлінь поліції Одещини та декілька спільників за свої послуги вимагали від 5 000 до 18 500 доларів з призовника.

Також ми повідомляли, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Одеса
поліція
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
повістки
злочин
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони