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Символические удары по украинскому флоту — какова цель окупантов

22 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Символические удары по украинскому флоту — какова цель окупантов
Патрульные катера в море. Иллюстративное фото:росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия атаковала с начала марта три украинских судна. Несмотря на то, что ни один из кораблей не утонул, оккупанты таким образом ведут разведку боем и используют эти атаки в рамках своей пропаганды.

Об этом в эфире национального телемарафона отметил Представитель УДА Сергей Братчук.
 

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Атаки на украинские корабли

Вражеские атаки на корабле украинского флота происходили в дельте реки Южный Буг, а для каждого из ударов использовались дроны Ланцет. Однако ни один из украинских кораблей не утонул, ведь удары врага не были слишком масштабными.

"Не надо упускать из виду то, что Россия много таких моментов использовала для пропаганды. Мы понимаем, что в своих СМИ оккупанты могут создать видимость того, что они присутствуют в акватории" , — отметил военный.

Разведка боем

Кроме использования информации в пространствах медиапропаганды, разведка боем все равно имеет результаты. По словам Сергея Братчука, благодаря символическим ударам по украинскому флоту Россия расширяет представление о способности украинской армии реагировать на подобные атаки.

"Но и соответствующие задачи тоже выполняли. Например, они могли посмотреть на алгоритм наших действий, насколько мы готовы отражать те атаки, которые планирует Россия. Любая разведка, даже разведка боем, дает определенные результаты и материал для анализа и планирования преемник ударов " , — сказал спикер.

Напомним, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезных успехов на воде у них нет.

Также мы писали, что враг не прекращает вести активную разведку с помощью БпЛА, сосредотачиваясь на южных регионах страны. В то же время оккупанты чувствуют наличие угрозы в акватории Черного моря, ведь до портов в Крыму теперь преодолевают расстояние почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Одесса
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корабль
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Украина
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пропаганда
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Сергей Братчук
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