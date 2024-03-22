Символічні удари по українському флоту — яка мета окупантів

Патрульні катери в морі. Ілюстранивне фото:росЗМІ

Росія атакувала з початку березня три українські судна. Незважаючи на те, що жоден з кораблів не потонув, окупанти таким чином ведуть розвідку боєм та використовують ці атаки в рамках своєї пропаганди.

Про це в етері національного телемарафону зазначив Речник УДА Сергій Братчук.

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Атаки на українські кораблі

Ворожі атаки на кораблі українського флоту відбувалися у дельті річки Південний Буг, а для кожного з ударів використовувалися дрони "Ланцет". Проте, жоден з українських кораблів не потонув, адже удари ворога не були надто масштабними.

"Не треба упускати з поля зору те, що Росія багато таких моментів використовувала для пропаганди. Ми розуміємо, що в своїх ЗМІ окупанти можуть створити видимість того, що вони присутні в акваторії", — зазначив військовий.

Розвідка боєм

Окрім використання інформації у просторах медіа-пропаганди, розвідка боєм все одно має результати. За словами Сергія Братчука, завдяки символічним ударам по українському флоту, Росія розширює уявлення про здатність української армії реагувати на подібні атаки.

"Але і відповідні завдання теж виконували. Наприклад, вони мали змогу подивитися на алгоритм наших дій, наскільки ми готові відбивати ті атаки, які планує Росія. Будь-яка розвідка, навіть розвідка боєм, дає певні результати та матеріал для аналізу і планування наступник ударів", — сказав спікер.

Нагадаємо, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.

Також ми писали, що ворог не припиняє вести активну розвідку за допомогою БпЛА, зосереджуючись на південних регіонах країни. Водночас окупанти відчувають наявність загрози в акваторії Чорного моря, адже до портів у Криму тепер долають відстань майже у 5 разів більшу, ніж минулого року.