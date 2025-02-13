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Сын одесского раввина женился на дочери главного еврея РФ

13 февраля 2025 18:48
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Свадьба сына главного раввина Одессы
Главный раввин Одессы Авраам Вольф. Фото: Религиозно-информационная служба Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Дочь главного раввина России Ривки Лазара вышла замуж за Шолома Вольфа, сына одесского ребе Авраама Вольфа. Событие отметили в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима.

Информацию об этом распространяют по соцсетям.

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Кого пригласили

На свадьбе был российский рэпер Джиган (урожденный Денис Устименко-Вейнштеин), он родом из Одессы. При этом поддержал вооруженную агрессию против Украины. Церемония бракосочетания велась на русском и иврите. Всего на мероприятие было приглашено около 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины. В частности, там заметили главного раввина Украины Моше Асмана и духовного лидера иудаистов Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого.

Напомним, недавно мы писали о свадьбе дочери одесского миллионера Кауфмана. А также о стоимости цветов накануне Дня святого Валентина.

Одесса свадьба евреи Новости Одессы Россия
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