Свадьба сина головного рабина Одеси

Головний рабин Одеси Авраам Вольф. Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Донька головного рабина Росії Рівки Лазара одружилася з Шоломом Вольфом, сином одеського ребе Авраама Вольфа. Подію відмітили у місті Маале-Адумім на схід від Єрусалиму.

Інформацію про це поширюють соцмережами.

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На весіллі був російський репер Джиган (уроджений Денис Устименко-Вейнштеїн), який родом з Одеси. При цьому підтримав збройну агресію проти України. Церемонія одруження велася російською та івритом. Загалом на захід було запрошено близько 200 осіб, серед яких видні представники та лідери єврейських громад Росії та України. Зокрема, там помітили головного рабина України Моше Асмана та духовного лідера іудаїстів Дніпропетровської області Шмуеля Каминецького.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про весілля доньки одеського мільйонера Кауфмана. А також про вартість квітів напередодні Дня святого Валентина.

