Главная Одесса Сине-желтый над морем и в оккупации — где подняли флаг военные

Сине-желтый над морем и в оккупации — где подняли флаг военные

Дата публикации 24 августа 2025 13:33
Флаг Украины над Одесским маяком и на Херсонщине
Украинский флаг на Одесском маяке. Фото: ВМС ВСУ

В День Независимости Украины над Одесским маяком взвился большой государственный флаг. Акцию провели военные и общественные активисты, подчеркивая силу и единство страны.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

Флаг на Одесском маяке

Представители Военно-Морских Сил ВСУ вместе с активистами "Вышиванкового фестиваля" торжественно подняли государственный флаг на Одесском маяке. Сине-желтое полотнище стало видимым издалека, напоминая о несокрушимости города и его людей.

Военные подчеркнули, что флаг — это не просто ткань, а олицетворение государственности, чести и борьбы. Под ним украинские воины защищают страну на фронте, а миллионы граждан ежедневно вносят свой вклад в победу.

"Под этим Флагом мы идем в бой и боремся за свою свободу", — написали ВМС ВСУ.

Флаг Украины на Херсонщине

Не менее важной стала новость с фронта. Экипаж ударных беспилотников батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты поднял украинский флаг на временно оккупированной части Херсонщины. Это было сделано во время боевого задания.

"Это не просто флаг, это символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской", — заявили в подразделении.

Таким образом, в День Независимости сине-желтый флаг одновременно появился и над морскими воротами Украины, и на территории, которую еще предстоит освободить.

Напомним, в Одессе ко Дню Независимости провели патриотический автопробег. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра.

Одесса флаг Одесская область Новости Одессы оккупация День Независимости 2025
