Прапор України над Одеським маяком і на Херсонщині

Український прапор на Одеському маяку. Фото: ВМС ЗСУ

У День Незалежності України над Одеським маяком замайорів великий державний прапор. Акцію провели військові та громадські активісти, підкреслюючи силу і єдність країни.

Про це у неділю, 24 серпня, повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Прапор на Одеському маяку

Представники Військово-Морських Сил ЗСУ разом з активістами "Вишиванкового фестивалю" урочисто підняли державний прапор на Одеському маяку. Синьо-жовте полотнище стало видимим здалеку, нагадуючи про незламність міста та його людей.

Військові наголосили, що прапор — це не просто тканина, а уособлення державності, честі та боротьби. Під ним українські воїни боронять країну на фронті, а мільйони громадян щодня роблять свій внесок у перемогу.

"Під цим Прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу", — написали ВМС ЗСУ.

Прапор України на Херсонщині

Не менш важливою стала новина з фронту. Екіпаж ударних безпілотників батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти підняв український прапор на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Це було зроблено під час бойового завдання.

"Це не просто прапор, це символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською", — заявили в підрозділі.

Таким чином, у День Незалежності синьо-жовтий стяг одночасно з’явився і над морськими воротами України, і на території, яку ще належить звільнити.

Нагадаємо, в Одесі до Дня Незалежності провели патріотичний автопробіг. Також ми писали, що на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри.