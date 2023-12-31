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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

31 декабря 2023 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Люди на побережье Черного моря. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра город и область окутают сильный туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер ночью переменные направления, днем северо-восточный, 3,0 м/с.
    Температура ночью +5...+6°С, днем +7...+9°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман, местами гололедица.
  • Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью от +3...+6°С, днем +8...+10°С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается сухая и теплая погода.

Температура:

  • на западе +1...+3°С ночью и +4...+8°С днем;
  • на севере +1...+4°С ночью и +4...+6°С днем;
  • на юге 0...+5 °С ночью и +9...+11 °С днем;
  • на востоке +2...+4°С ночью и +4...+7°С днем.

Напомним, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.

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