Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Люди на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку місто та область огорне сильний туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3,0 м/с.

Температура вночі +5...+6°С, вдень +7...+9°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від +3...+6 °С, вдень +8...+10 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується суха та тепла погода.

Температура:

на заході +1...+3 °С вночі й +4...+8 °С вдень;

на півночі +1...+4 °С вночі й +4...+6 °С вдень;

на півдні 0...+5 °С вночі й +9...+11 °С вдень;

на сході +2...+4 °С вночі й +4...+7 °С вдень.

Нагадаємо, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум.