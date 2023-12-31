Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
31 грудня 2023 07:30
Люди на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку місто та область огорне сильний туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3,0 м/с.
Температура вночі +5...+6°С, вдень +7...+9°С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
- Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі від +3...+6 °С, вдень +8...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується суха та тепла погода.
Температура:
- на заході +1...+3 °С вночі й +4...+8 °С вдень;
- на півночі +1...+4 °С вночі й +4...+6 °С вдень;
- на півдні 0...+5 °С вночі й +9...+11 °С вдень;
- на сході +2...+4 °С вночі й +4...+7 °С вдень.
Нагадаємо, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум.
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