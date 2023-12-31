Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі arrow

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

31 грудня 2023 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Люди на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку місто та область огорне сильний туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3,0 м/с.
    Температура вночі +5...+6°С, вдень +7...+9°С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі від +3...+6 °С, вдень +8...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується суха та тепла погода.

Температура:

  • на заході +1...+3 °С вночі й +4...+8 °С вдень;
  • на півночі +1...+4 °С вночі й +4...+6 °С вдень;
  • на півдні 0...+5 °С вночі й +9...+11 °С вдень;
  • на сході +2...+4 °С вночі й +4...+7 °С вдень.

Нагадаємо, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі