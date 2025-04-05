Погода в Одессе 6 апреля: дождь, ветер и похолодание

Женщина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Завтра в Одессе будет царить пасмурная дождливая погода. С самого утра город накроет дождь, который продлится в течение всего дня. Температура воздуха будет снижаться в течение всего дня, а ветер добавит еще более сильной прохлады. Поэтому на прогулку стоит одеваться теплее и не забыть зонтики.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура достигнет +10 °C, но ощущаться будет как +9 °C из-за влажности и ветра.

Утром станет еще прохладнее — +8 °C, с дождем и ветром до 6 м/с. Влажность воздуха — 85%.

Днем осадки усилятся. Ожидается до +6 °C, но из-за ветра и влажности будет казаться, что на улице всего +4 °C. В течение дня будет идти дождь с вероятностью 50%. Ветер усилится до 8 м/с.

Вечером погода немного улучшится: температура поднимется до +7 °C, вероятность дождя уменьшится, но останется высокая влажность — более 50%. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Солнце взойдет в 06:26 и зайдет в 19:32. Продолжительность светового дня — чуть более 13 часов.

Погода в Одессе на 6 апреля. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 6 апреля

Облачно.

Ночью умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде дождя, днем небольшой дождь.

Ночью местами гроза.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, местами заморозок 0...-2 °С, днем +5...+10 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.

Погода в Одесской области на 6 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области объявлено предупреждение о стихийном метеорологическом явлении II уровня опасности с понедельника. Также мы сообщали, что в регионе зафиксировали случай заболевания животного бешенством, введен карантин.