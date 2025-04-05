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Синоптики попередили про погану погоду в Одесі на завтра

5 квітня 2025 16:48
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі 6 квітня: дощ, вітер і похолодання
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра в Одесі пануватиме похмура дощова погода. З самого ранку місто накриє дощ, який триватиме протягом усього дня. Температура повітря буде знижуватися упродовж всього дня, а вітер додасть ще сильнішої прохолоди. Тому на прогулянку варто вдягатися тепліше і не забути парасольки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 6 квітня

Вночі температура сягне +10 °C, але відчувалася як +9 °C через вологість і вітер.

Уранці стане ще прохолодніше — +8 °C, з дощем і вітром до 6 м/с. Вологість повітря — 85%.

Вдень опади посиляться. Очікується до +6 °C, але через вітер і вологість буде здаватися, що на вулиці всього +4 °C. Протягом дня йтиме дощ із ймовірністю 50%. Вітер посилиться до 8 м/с.

Увечері погода трохи покращиться: температура підніметься до +7 °C, ймовірність дощу зменшиться, але залишиться висока вологість — понад 50%. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься.

Сонце зійде о 06:26 і зайде о 19:32. Тривалість світлового дня — трохи понад 13 годин.

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Погода в Одесі на 6 квітня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 6 квітня

  • Хмарно.
  • Вночі помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу, вдень невеликий дощ.
  • Вночі місцями гроза.
  • Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, місцями заморозок 0...-2 °С, вдень +5...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Синоптики попередили - фото 2
Погода в Одеській області на 6 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності з понеділка. Також ми повідомляли, що в регіоні зафіксували випадок захворювання тварини на сказ, введено карантин

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