Погода в Одесі 6 квітня: дощ, вітер і похолодання

Синоптики попередили про погану погоду в Одесі на завтра
Завтра в Одесі пануватиме похмура дощова погода. З самого ранку місто накриє дощ, який триватиме протягом усього дня. Температура повітря буде знижуватися упродовж всього дня, а вітер додасть ще сильнішої прохолоди. Тому на прогулянку варто вдягатися тепліше і не забути парасольки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 6 квітня
Вночі температура сягне +10 °C, але відчувалася як +9 °C через вологість і вітер.
Уранці стане ще прохолодніше — +8 °C, з дощем і вітром до 6 м/с. Вологість повітря — 85%.
Вдень опади посиляться. Очікується до +6 °C, але через вітер і вологість буде здаватися, що на вулиці всього +4 °C. Протягом дня йтиме дощ із ймовірністю 50%. Вітер посилиться до 8 м/с.
Увечері погода трохи покращиться: температура підніметься до +7 °C, ймовірність дощу зменшиться, але залишиться висока вологість — понад 50%. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься.
Сонце зійде о 06:26 і зайде о 19:32. Тривалість світлового дня — трохи понад 13 годин.
Погода в Одеській області на 6 квітня
- Хмарно.
- Вночі помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу, вдень невеликий дощ.
- Вночі місцями гроза.
- Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, місцями заморозок 0...-2 °С, вдень +5...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Нагадаємо, на Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності з понеділка. Також ми повідомляли, що в регіоні зафіксували випадок захворювання тварини на сказ, введено карантин
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