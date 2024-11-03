Погода в Одессе: порывы ветра будут достигать 20 м/с

Женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 ноября, Одесскую область покроют сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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По прогнозам, ночью юго-западный ветер сменится на северо-западный днем, и его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также ожидается значительное волнение на море.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, вчера днем, 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось почти столетие. Также фотограф Новини.LIVE посетил одесский парк и снял осеннюю красоту.