Погода в Одессе: порывы ветра будут достигать 20 м/с

Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра
Завтра, 4 ноября, Одесскую область покроют сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Шторм в Одесской области
По прогнозам, ночью юго-западный ветер сменится на северо-западный днем, и его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также ожидается значительное волнение на море.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, вчера днем, 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось почти столетие. Также фотограф Новини.LIVE посетил одесский парк и снял осеннюю красоту.
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