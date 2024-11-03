Погода в Одесі: пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра
Завтра, 4 листопада, Одеську область накриють сильні пориви вітру зі швидкістю до 20 м/с. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Шторм в Одеській області
За прогнозами, вночі південно-західний вітер зміниться на північно-західний вдень, і його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Також очікується значне хвилювання на морі.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі -1...+4 °С, вдень +7...+12°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, вчора вдень, 2 листопада, в Одесі зафіксували новий температурний рекорд, перевищивши значення, що трималося майже століття. Також фотограф Новини.LIVE відвідала одеський парк і зафільмувала осінню красу.
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