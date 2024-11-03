Золота осінь в Одесі: фото з парку Марка Твена

Дівчина усміхається. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Цьогорічна осінь в Одесі особливо тепла, барвиста та з яскравим сонцем. Мешканці насолоджуються теплими днями, а міські парки перетворилися на справжні оази для прогулянок і фотосесій.

Фотограф Новини.LIVE відвідала одеський парк і зафільмувала осінню красу.

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Фонтан у парку Марка Твена. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Осінні дерева в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Хлопчик катається на машинці. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Чарівна осінь в Одесі

Одеса цієї осені особливо чарівна: два тижні містяни милуються теплом і золотавими барвами, які розлилися по всьому місту. Поки погода ще дозволяє, містяни виходять на прогулянки парками, зокрема у парку Марка Твена, який цього року став осередком справжньої осінньої казки.

Люди стоять в черзі за кавою. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Люди заполонили парк

Закохані пари тримаються за руки, гуляючи алеями, діти радісно копирсаються в купах опалого листя, а молодь активно знімає фото для соціальних мереж.

Дівчата роблять фотографії. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Дівчата граються в осінньому листі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Дівчата фотографуються. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Дерева уже пожовкли

Особливу атмосферу створюють жовтогарячі дерева, які прикрашають парки та місто в цілому і викликають теплі спогади дитинства. Доріжки парків накриті ковдрою з листя, в яких граються собаки, а діти не втомлюються веселитися, стрибаючи по листковому килиму, який є невід’ємним атрибутам осінніх фотосесій.

Жінка йде з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Люди фотографуються біля фонтану. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Чоловік вигулює собаку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Проте синоптики попереджають, що з наступного тижня погода зміниться: прийдуть дощі, і яскраву "золоту осінь" може замінити похмура і дощова. Тому одесити поспішають закарбувати останні теплі дні в пам’яті та на фото.

Дівчинка катається на поні. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Жовте листя на землі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Нагадаємо, вчора вдень, 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд, перевищивши значення, що трималося 98 років. Також ми повідомляли, що на сьогодні в Одеській області діє штормове попередження.